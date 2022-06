Twee agenten van het politiekorps in Orange County in Florida zijn bestraft voor hun gedrag rond het overlijden van de Amerikaanse acteur Bob Saget. De twee deelden informatie over Sagets dood, waardoor het nieuws bekend werd voordat de vrouw van de comedian officieel op de hoogte kon worden gesteld.

Volgens de New York Post vertelde een van de agenten aan zijn broer dat Saget was overleden. Deze broer deelde de informatie vervolgens op Twitter. De andere agent was op 9 januari zelf niet aan het werk, maar hoorde van zijn collega's over de dood van de 65-jarige Full House-ster en vertelde dat aan meerdere vrienden.

De Orange County Sheriff's Office werd al snel platgebeld door media, terwijl Sagets vrouw Kelly Rizzo nog wachtte op informatie over haar echtgenoot, die ze die zondag niet kon bereiken.

De autoriteiten concludeerden op basis van onderzoek in zijn hotelkamer dat de komiek waarschijnlijk 's nachts is gevallen en met zijn hoofd op de marmeren badkamervloer is terechtgekomen. Hij heeft zijn verwondingen onderschat, is gewoon naar bed gegaan en is in zijn slaap overleden.

Welke straf de agenten hebben gekregen, is niet bekendgemaakt.