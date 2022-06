De Franse acteur Jean-Louis Trintignant, die de afgelopen jaren met name bekend was door zijn hoofdrol in Amour, is vrijdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan persbureau AFP laten weten.

Trintignant was sinds de jaren vijftig in meer dan 140 speelfilms te zien en dan voornamelijk in Europese producties. Zo speelde hij grote rollen in de klassieke thriller Il conformista en het romantische drama Trois couleurs: Rouge.

In 1968 won hij op het filmfestival van Berlijn de Zilveren Beer voor zijn hoofdrol in L'homme qui ment. Een jaar later werd hij in Cannes bekroond voor zijn rol in de politieke thriller Z. Die film won later nog de Oscar voor de beste niet-Engelstalige film.

In filmhuishit Amour is Trintignant te zien als Georges, de echtgenoot van een vrouw die steeds sterker begint te dementeren. Het liefdesdrama werd in 2012 onder meer bekroond met een Gouden Palm en won later ook de Oscar voor de beste niet-Engelstalige film. Met regisseur Michael Haneke maakte de acteur in 2017 nog het familiedrama Happy End.

Trintignants echtgenoot laat weten dat de acteur vrijdag in Zuid-Frankrijk in het bijzijn van zijn dierbaren is overleden.