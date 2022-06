De rechtszaak tegen Sywert van Lienden loopt nog, maar Nederlandse filmproducenten laten er geen gras over groeien. De afgelopen tijd probeerden verschillende makers de rechten van het boek Sywerts miljoenen in handen te krijgen. Producent Alain de Levita trok aan het langste eind en laat aan NU.nl vast weten met welke ideeën hij rondloopt.

Een land dat zich geen raad weet, de onkunde van de overheid en een jonge zakenman die overmoedig wordt: alles rondom Van Lienden bleek topmateriaal voor een film. "Gewoon prachtig", zegt De Levita samenvattend. "Zo'n rise and fall van één persoon maak je niet zo gauw mee in het echt. Dat de rechter nog een oordeel moet vellen, maakt voor ons geen groot verschil."

De filmproducent legt dat verder uit: "Of ze nou worden veroordeeld of niet, ze zijn al berecht door heel Nederland. Sywert is zo ongenadig hard op zijn plaat gegaan. Zijn toekomst in Nederland is voorbij. Het oordeel van de rechter is natuurlijk wel interessant, maar hoeft niet de film te belemmeren. En in alle eerlijkheid: we zijn zelf pas net begonnen en hebben ook nog geen einde bedacht. We zijn in ieder geval heel blij dat we van Follow the Money de rechten hebben gekregen."

'Coronatijd is een geweldig decor'

De verfilming van Sywerts miljoenen moet niet al te serieus van toon worden, vertelt De Levita. "Enerzijds is de coronacrisis afschuwelijk geweest. Ook het verhaal van Sywert is eigenlijk heel lelijk, als je het brengt zoals de feiten zijn. Dan zou het topzwaar worden. Maar de coronatijd is tegelijkertijd ook een geweldig decor geweest. We kunnen onszelf er heel goed mee op de hak nemen."

"We denken dat we hier alles goed voor elkaar hebben", gaat De Levita verder. "Maar in zo'n crisis blijken we een van de slechtere landen te zijn op veel fronten. Wij gaan eerst overleggen, maar het poldermodel werkt in een echte crisis niet goed. Deze film kan zo dus ook een heel mooie spiegel worden, zodat we met z'n allen zien wat voor landje we eigenlijk zijn."

Films over oplichters komen vaak met een grappige of charmante hoofdpersoon, zoals in The Wolf of Wall Street en Catch Me If You Can. "Die kant gaan we waarschijnlijk niet op", zegt De Levita. "De toon van die films is wel goed, maar onze hoofdpersoon wordt geen bekoorlijke man die iedereen om zijn vingers windt. Want dat is Sywert ook helemaal niet."

Doodgegooid met minister De Jonge

"We zoeken nog welke kant het precies op moet gaan", vertelt de producent. "Het mag in ieder geval een beetje over de top worden. Heel leuk om personages waar we mee doodgegooid zijn, zoals minister De Jonge, een stukje uit te vergroten. Daar zitten mensen denk ik wel op te wachten."

Een film maken kan soms jaren in beslag nemen, maar De Levita wil in dit geval sneller aan het werk. Hij heeft al contact gehad met een mogelijke hoofdrolspeler en gaat de komende weken op zoek naar een regisseur en scenarist. "Dit is een onderwerp waar je geen vijf jaar mee moet wachten", vertelt de producent. "We hopen hem volgend jaar in de bioscoop te hebben."