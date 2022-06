Disney wijzigt de leeftijdsclassificatie van de nieuwe Marvel-film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Na meerdere internationale klachten is er nu ook in Nederland geklaagd dat de film te eng zou zijn. Daarom mag de actiefilm nu alleen door mensen van veertien jaar en ouder worden bekeken, in plaats van twaalf jaar en ouder.

De klacht is ingediend door iemand die de film zag in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht. De klager meent dat het vervolg op Doctor Strange te eng is voor een classificatie van twaalf jaar en ouder.

Kijkwijzer heeft de klager gelijk gegeven, waarop distributeur Disney de leeftijdsgrens heeft aangepast naar veertien jaar en ouder. Dat betekent dat bezoekers jonger dan die leeftijd de film alleen in de bioscoop mogen zien als zij begeleid worden door een volwassene.

De relatief milde leeftijdskeuring van de tweede Doctor Strange-film heeft in diverse landen tot wat gefronste wenkbrauwen geleid. Zo heeft de nieuwe blockbuster van producent Marvel in de Verenigde Staten de keuring 'PG-13' gekregen.

Dat betekent dat het advies is om kinderen onder de dertien jaar de film te laten kijken onder begeleiding van ouders. Maar boze ouders deelden op sociale media dat de film naar hun mening een te milde kwalificatie heeft gekregen.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) moet in de film een meisje proberen te beschermen dat zich tussen verschillende alternatieve werelden kan verplaatsen. De film is gemaakt door regisseur Sam Raimi. De gelauwerde filmmaker maakte eerder drie Spider-Man-delen en werd bekend met de iconische horrorreeks Evil Dead.