De nieuwe Pixar-animatie Lightyear staat in het teken van astronaut Buzz Lightyear. Niet de speelgoedversie uit de vier Toy Story-delen, maar de 'echte' astronaut waarvan dus later een figuurtje is gemaakt. En dat werkt minder goed dan een film over de plastic personages, zo menen de filmcritici.

Waar gaat Lightyear over? Buzz Lightyear is gestrand op een planeet mijlenver van de aarde. Met hulp van andere astronauten probeert hij terug te keren. Buzz wordt daarbij onder meer tegengewerkt door Zurg en zijn robotleger.

AD: drie van de vijf sterren

"Veel kijkers zullen na het zien van Lightyear de bioscoop voldoende voldaan verlaten. Het is een degelijk geanimeerde en rijkelijk naar Star Wars knipogende space-opera vol aardige wendingen en een orkestrale soundtrack met een thema dat je op de weg terug naar huis nog een paar keer hardop neuriet. Maar Buzz Lightyear werkte beter in zijn plastic vorm. Bij het klinken van de klassieke zin 'To infinity and beyond' ('Naar de oneindigheid en daar voorbij') blijft het kippenvel ditmaal uit."

NRC: drie van de vijf sterren

"Je kunt op Pixar vertrouwen voor fraai gedetailleerde beelden en ademloze actie, goed gedoseerde humor en sympathieke helden. Al Buzz' problemen blijken van eigen makelij. Hij moet zijn faalangst overwinnen, teamspeler worden. Dat is een algemene boodschap zonder werkelijk doorvoelde emotie, die de in maart wat liefdeloos op Disney+ gedumpte Pixar-titel Turning Red bijvoorbeeld wel bevatte."

The New York Post: vier sterren

"Het verhaal van de film pakt niet zoals veel recente Pixar-films dat deden, zowel qua verhaal als emoties. De boodschap van de film - vermijd tunnelvisie en ga voor samenwerking - is prima, maar verzandt door te veel ingewikkelde sciencefictionelementen. Je merkt dat het je niet veel uitmaakt waar de hoofdrolspelers uiteindelijk terechtkomen, iets wat Pixar normaal nooit overkomt."

CNN - geeft geen sterren

"Hoewel de actie met alle ruimtevaartbeelden vast vermakelijk is voor het jongere publiek, bevat het ook thema's die aansporen tot nadenken, maar niet van het niveau van Pixar-voorgangers zoals Up. Het beste onderdeel is misschien ook wel het mafste: een robotkat genaamd Sox, die zich gedraagt als een huisdier, maar die uiteindelijk ook enorm nuttig blijkt."

