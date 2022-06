Ezra Miller heeft een contactverbod gekregen na een incident met een moeder en haar twaalfjarige kind. De Fantastic Beasts-acteur zou gedreigd hebben met een wapen en een "ongepaste interesse" hebben gehad in het kind, schrijft The Daily Beast.

Een rechter heeft woensdag het contactverbod toegewezen dat de moeder uit Massachusetts had aangevraagd. De familie vertelt dat Miller in februari via vrienden van de buren bij hen terechtkwam voor een spelletjesavond, die uit de hand liep.

Na een discussie zou Miller een wapen in hun jaszak hebben laten zien. Ook zou hen hebben aangeboden de mentor van het twaalfjarige kind te worden, wat als ongepast werd beschouwd.

Miller is de laatste tijd vaker in opspraak gekomen. De 29-jarige acteur werd in korte tijd twee keer aangehouden voor geweldpleging in Hawaï.

Eerder deze maand vroegen twee ouders een rechter om hun achttienjarige kind te beschermen tegen Miller. Zij stellen dat de acteur de afgelopen zes jaar geweld, intimidatie en drugs heeft gebruikt om activiste Tokata Iron Eyes in te palmen en te onderdrukken. De zaak dient in juli, maar de autoriteiten hebben Miller nog niet kunnen lokaliseren om de benodigde papieren aan de acteur te overhandigen.

Donderdag werd het Instagram-account van Miller offline gehaald. Het is niet duidelijk of dat een actie van de acteur zelf was of een beslissing van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram.