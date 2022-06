Streamingdienst HBO is bezig met de ontwikkeling van een vervolg op de populaire serie Game of Thrones. Volgens The Hollywood Reporter staat het personage Jon Snow daarin centraal. Kit Harington, die de rol van Snow in de originele serie speelde, keert terug.

Volgens de entertainmentsite bevindt het project zich nog in de vroege ontwikkelingsfase. Aangezien de spin-off over Jon Snow zich afspeelt na de gebeurtenissen van het laatste seizoen van Game of Thrones, is het mogelijk dat ook andere bekende gezichten als Maisie Williams (Arya Stark) en Sophie Turner (Sansa Stark) terugkeren.

In augustus verschijnt eerst nog een prequel van de HBO-serie: House of the Dragon. Deze serie is net als Game of Thrones gebaseerd op de boekenreeks A Song of Ice and Fire van George R. R. Martin. De reeks gaat over de familie Targaryen en speelt zich tweehonderd jaar voor het verhaal van Game of Thrones af.

Game of Thrones eindigde in 2019 na acht seizoenen. Het slot van de show leverde een storm van kritiek op. Veel fans waren teleurgesteld en de meest toegewijde fans tekenden zelfs een petitie waarin ze eisten dat HBO een nieuw einde van de serie zou maken.