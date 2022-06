De omstreden mondkapjesdeal die Sywert van Lienden en zijn compagnons sloten wordt onderwerp van een film. Producent Levitate Film heeft de rechten van het boek Sywerts miljoenen van Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen verworven, meldt uitgeverij Follow the Money donderdag.

In het boek staat beschreven hoe Van Lienden en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel een miljoenendeal met de overheid sloten voor de verkoop van mondkapjes.

Van Lienden maakte zich in het voorjaar van 2020 sterk voor de aanschaf van medische mondkapjes toen daar wereldwijd een enorme schaarste aan bestond. Hij richtte de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) op om ervoor te zorgen dat Nederland snel miljoenen mondkapjes zou krijgen en beweerde dat belangeloos te doen. Uiteindelijk bleek dat hij en zijn medeoprichters via een bv alsnog miljoenen euro's aan de deal verdienden.

In het boek beschrijven de auteurs hoe het schandaal tot stand kwam. Nu komt er ook een film over de omstreden mondkapjesdeal. Alain de Levita, producent van Levitate Film, noemt het een "ongelofelijk verhaal" dat roept om een verfilming. "Een scherpe blik in de spiegel van ons land dat op vele fronten faalde en wat niet alleen het goede, maar ook het slechtste in de mens naar boven bracht."

Het is nog niet bekend wie de rollen gaan spelen en wanneer de film te zien is.