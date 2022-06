Lady Gaga gaat mogelijk de rol van Harley Quinn spelen in de opvolger van de film Joker. De zangeres en actrice is volgens The Hollywood Reporter in gesprek met de makers van het tweede deel, waar onlangs het script van werd afgerond.

De gesprekken zouden nog in een vroeg stadium zijn. Mochten beide partijen eruit komen, dan is Lady Gaga in het tweede deel te zien als Quinn, de psychiater die verliefd wordt op de Joker. De rol werd in de recente films van DC gespeeld door Margot Robbie, maar Joker en de opvolger spelen zich af in een ander universum dan films als Suicide Squad.

Bronnen dicht bij de productie van de film, die de werktitel Joker: Folie à Deux heeft, weten ook te melden dat de film een musical wordt. Onlangs maakte regisseur Todd Phillips via Instagram bekend dat hij het script voor de film af heeft ontvangen.

Ook plaatste Phillips een foto waarop Joaquin Phoenix, die in de film uit 2019 de rol van de Joker op zich nam, het script leest. Onderhandelingen met de acteur over de rol zouden nog niet zijn afgerond.

Lady Gaga, die vooral bekend is als zangeres, speelde na enkele kleine rollen haar eerste hoofdrol in het vijfde seizoen van American Horror Story. Ze werd genomineerd voor een Oscar voor haar acteerwerk in A Star Is Born. Met het soundtracknummer Shallow wist ze de filmprijs wel te winnen. In 2021 kwam de film House of Gucci uit, waarin de 36-jarige Amerikaanse een van de hoofdrollen vertolkte.