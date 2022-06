De Frans-Belgische acteur Henri Garcin is maandag op 94-jarige leeftijd in Parijs overleden. Filmproducent Marc van Warmerdam, die ruim dertig jaar met hem samenwerkte, bevestigt het nieuws na contact te hebben gehad met naasten van Garcin.

De acteur was in Nederland vooral bekend doordat hij verscheen in vijf films van regisseur Alex van Warmerdam. Hij was te zien als vader Victor in Abel, het debuut van de geprezen regisseur uit 1986. Daarna volgden De Noorderlingen, De jurk, Grimm en Schneider vs. Bax.

Ook was Garcin een aantal keer als rechter te zien in de serie Pleidooi en speelde hij in twee films van Jos Stelling: No Trains No Planes (1999) en Het Meisje en de Dood (2012).

De acteur werd in 1928 geboren in Antwerpen en vertrok op jonge leeftijd naar Parijs. Hij werkte vooral in Frankrijk: zijn eerste hoofdrol speelde Garcin in 1966 in La vie de château naast Catherine Deneuve en Philippe Noiret. Maar zeker in de jaren tachtig en negentig was hij ook met regelmaat in Belgische en Nederlandse films te zien.

Andere grote titels waar Garcin in speelde, waren Koko Flanel met Urbanus en Le Huitième Jour. Zo nu en dan was Garcin te zien in een Hollywoodproductie. Zo speelde hij de president in de remake van The Pink Panther uit 2006. Ook stond de acteur veel op de planken, vooral in Frankrijk.