Nederland krijgt er later dit jaar nog een streamingdienst bij: SkyShowtime wordt naar verwachting in de herfst in Nederland gelanceerd. De prijs en de introductiedatum van de dienst zijn nog niet bekend.

SkyShowtime is een gezamenlijke dienst van ViacomCBS en Comcast, twee van de grootste mediabedrijven van de Verenigde Staten. In de VS worden deze studio's vertegenwoordigd door twee aparte streamingdiensten: Paramount+ en Peacock.

Het aanbod van SkyShowtime is nog niet helemaal duidelijk. Maar het is de verwachting dat de catalogi van ViacomCBS en Comcast straks via de streamingdienst in Nederland beschikbaar zullen zijn. De Indiana Jones-films (foto), The Godfather-trilogie, Star Trek, Jaws, Despicable Me, de Jurassic Park-serie en Top Gun behoren tot bekende grote titels van deze twee partijen.

Ook lijkt het waarschijnlijk dat SkyShowtime content gaat aanbieden van grote televisiezenders die onder Viacom en Comcast vallen. Het gaat om onder meer NBC, MSNBC, E!, Bravo, Syfy, MTV en Comedy Central, die series als Criminal Minds, CSI, Frasier, The Office en Two and a Half Men uitzenden.

De dienst wordt komend jaar naar verwachting in twintig Europese landen uitgerold. In totaal kan de dienst hiermee negentig miljoen Europese huishoudens bereiken. Het wordt de derde streamingdienst die dit jaar in Nederland wordt gelanceerd. De twee andere zijn Viaplay en HBO.