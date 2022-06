Netflix haalt elke week films en series van de streamingdienst af. Deze week verdwijnen onder andere de films Charlie's Angels en xXx: The Return of Xander Cage.

Charlie's Angels (2000)

Nathalie (Cameron Diaz), Alex (Lucy Liu) en Dylan (Drew Barrymore) zijn drie stoere privédetectives in dienst van de onzichtbare Charlie. Ze hebben de opdracht gekregen om de ontvoerde Eric Knox (Sam Rockwell) te bevrijden. Hij heeft een systeem ontworpen waarmee je mensen kunt identificeren aan de hand van hun stem. Wanneer dit in verkeerde handen dreigt te belanden, kan Charlie in gevaar komen. De drie doen er alles aan om dit te voorkomen.

xXx: The Return of Xander Cage (2017)

Xander Cage (Vin Diesel) is een geheim agent in dienst van de Amerikaanse overheid. Zijn missie is om Xiang (Donnie Yen) en zijn team te slim af te zijn. Ze zijn allebei op zoek naar het extreem gevaarlijke wapen genaamd Pandora's Box. Dit loopt al snel uit de hand en zorgt ervoor dat de twee lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Eerste trailer xXx: Return of Xander Cage

Deze week verdwijnen ook:

Minimalism: A Documentary About the Important Things (2016) - 14 juni

Last Flight to Abuja (2012) - 14 juni

Guardians de Oz (2015) - 14 juni

Charité (2017) - 14 juni

Charité at War (2019) - 14 juni

Midnight Sun (2016) - 14 juni

Morden i Sandhamn (2012) - 14 juni

Springvloed (2016) - 14 juni

Black Hawk Down (2001) - 14 juni

The Bridge on the River Kwai (1957) - 14 juni

Song One (2014) - 14 juni

Gunshot (2018) - 14 juni

Raees (2017) - 15 juni

Lovely Horribly (2018) - 15 juni

My Fellow Citizens (2019) - 15 juni

The Secrets We Keep (2020) - 17 juni

Elevator Baby (2019) - 18 juni

Blockers (2018) - 19 juni