Netflix heeft officieel een tweede seizoen van Squid Game aangekondigd. De maker van de populairste Netflix-serie ooit vertelde eerder al bezig te zijn met de voorbereidingen, maar nu heeft ook de streamingdienst de komst van een nieuwe reeks bevestigd.

De maker van de serie, Hwang Dong-hyuk, deelt het nieuws in een brief aan fans. "Een nieuwe ronde komt eraan", heeft de brief als bovenschrift gekregen.

"Het duurde twaalf jaar om het eerste seizoen van Squid Game te maken, maar slechts twaalf dagen om het de populairste Netflix-serie ooit te maken. Als schrijver, regisseur en producent van Squid Game wil ik iedereen daar ontzettend voor bedanken", schrijft Hwang.

"Gi-hun komt terug, The Front Man komt terug. Seizoen 2 komt eraan", schrijft de maker verder. In het tweede seizoen wordt mogelijk het vriendje van personage Young-hee geïntroduceerd, verklapt Hwang.

Squid Game is wereldwijd door zo'n 142 miljoen gebruikers van Netflix bekeken. De serie gaat over een samenleving waarin een mysterieuze organisatie mensen met schulden rekruteert om in een reeks ogenschijnlijk kinderachtige spelletjes te strijden om 38 miljoen dollar. Het merendeel van deze spelers komt op brute wijze om het leven.

Wanneer het tweede seizoen te zien zal zijn, is nog niet bekend.