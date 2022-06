De romantische dramafilm My Policeman met zanger Harry Styles in de hoofdrol komt op 4 november dit jaar uit. Dat heeft Amazon Prime, dat de film uitzendt, donderdag bekendgemaakt.

My Policeman is gebaseerd op de gelijknamige roman van Bethan Roberts uit 2012.

Het verhaal gaat over het stel Tom (Styles), een politieagent, en Marion (Emma Corrin). Hun leven neemt een wending als ene Patrick op bezoek komt en Tom een affaire met hem begint. In de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, is homoseksualiteit strafbaar.

De 28-jarige Styles is in september van dit jaar ook te zien in de nieuwe film Don't Worry Darling van Olivia Wilde. In 2017 maakte hij zijn acteerdebuut in de film Dunkirk van Christopher Nolan.