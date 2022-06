Disney heeft Peter Rice, de topman van de televisietak van het entertainmentbedrijf, per direct ontslagen. Wat de reden hiervoor is, is vooralsnog onduidelijk.

Disney heeft vooralsnog geen mededelingen gedaan over de aanleiding van het ontslag. De Amerikaanse nieuwssite CNBC meldt dat het ontslag komt op het moment dat het bedrijf de streamingsafdeling flink uitbreidt. Mogelijk hangt het ontslag van Rice hiermee samen.

Rice was verantwoordelijk voor de Disney-televisiezenders 20th Television, ABC Entertainment, ABC News en FX. Hij werkte sinds 2019 in de top van het bedrijf. Daarvoor werkte hij zo'n dertig jaar bij 21st Century Fox, dat in 2019 werd overgenomen door Disney.