De streamingdiensten komen iedere maand met een hele reeks nieuwe films en ook in de bioscopen draaien weer nieuwe blockbusters. Welke titels zijn de moeite waard en mag je echt niet missen?

Netflix - Hustle (2022) - 8 juni

Adam Sandler laat zich na Uncut Gems weer van zijn serieuze kant zien in deze sportfilm. De populaire komiek speelt talentenscout Stanley Sugarman, die op zoek is naar jong basketbaltalent. In Spanje vindt Stanley een topper die hij naar de VS wil halen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De scout moet grote risico's nemen om zijn doel te bereiken.

Netflix - Spiderhead (2022) - 17 juni

Chris Hemsworth speelt eens niet de held: hij is voor de verandering te zien als schurk. In Spiderhead speelt hij een

vooruitstrevende wetenschapper die in een afgelegen laboratorium experimenten uitvoert op gevangenen. Hij geeft hun geestverruimende drugs en kijkt wat het effect op hun mentale gesteldheid is. Een van die proefkonijnen wordt gespeeld door Miles Teller (Top Gun: Maverick). Hij wordt langzaam tot waanzin gedreven.

HBO Max - Father of the Bride (2022) - 16 juni

Billy (Andy Garcia) en zijn vrouw Ingrid (Gloria Estefan) staan op het punt te gaan scheiden wanneer hun dochter Sofia (Adria Arjona) vertelt dat zij gaat trouwen met haar vriend Adan (Diego Boneta). Het echtpaar wil dit goede nieuws niet verpesten en daarom doen ze zich tot de bruiloft voor als een gelukkig stel.

In de bioscoop

Jurassic World: Dominion (2022) - 9 juni

Vier jaar na de verwoesting van het eiland Isla Nublar leven dinosaurussen tussen de mensen. Hun aanwezigheid leidt tot allerlei problemen en de dieren worden een steeds grotere dreiging. Mensen jagen op de dino's en wanneer de baby van velociraptor Blue wordt ontvoerd, komt voormalig dinotrainer Owen (Chris Pratt) in actie.

Lightyear (2022) - 15 juni

In de wereld van Toy Story is Buzz Lightyear niet zomaar een speelgoedfiguurtje: hij is gebaseerd op een echte ruimteheld. In zijn eigen film Lightyear staat de echte Buzz (Chris Evans) centraal. Wanneer hij na een lange ruimtereis terugkeert op aarde moet de astronaut het opnemen tegen een leger van gevaarlijke robots.

Men (2022) - 15 juni

Na de zelfdoding van haar man trekt Harper Marlowe (Jessie Buckley) zich terug op het Britse platteland. Ze wil de traumatische gebeurtenis in alle rust verwerken, maar wanneer een mysterieuze man haar begint te stalken, denkt zij gevaar te lopen. Ze kan alleen niet rekenen op de hulp van de mannen in het dorp (die allemaal worden gespeeld door Rory Kinnear) en vreest voor haar leven.

Elvis (2022) - 23 juni

De Nederlandse Dries van Kuijk werd onder het pseudoniem Colonel Tom Parker de manager van Elvis Presley. In de film Elvis draait het om de gespannen relatie tussen de twee mannen. Wanneer Parker (Tom Hanks) de jonge Elvis (Austin Butler) ziet optreden, weet hij gelijk dat de zanger een wereldster zal worden en neemt hij hem onder zijn hoede.