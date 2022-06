Als het aan regisseur Todd Phillips ligt, komt er toch een opvolger van zijn film Joker. Hij schreef een script voor een vervolg, dat de werktitel Joker: Folie à Deux heeft gekregen, meldt hij woensdag op Instagram.

Phillips plaatste zowel de voorkant van het script als een foto waarop acteur Joaquin Phoenix, die de rol van Joker in de eerste film speelde, het leest. Volgens Deadline is Phoenix, die een Oscar won voor de rol, nog in onderhandeling over zijn medewerking aan een tweede film.

Phillips schreef het script samen met Scott Silver. De twee werkten ook samen aan de film uit 2019.

Joker bracht wereldwijd ruim 1 miljard dollar (931 miljoen euro) op. Het was de eerste keer dat een film die goedgekeurd was voor zeventien jaar en ouder deze mijlpaal bereikte.

De film werd genomineerd voor elf Oscars. Naast Phoenix mocht ook componist Hildur Gudnadóttir een Oscar ophalen. Phoenix won voor zijn rol ook een SAG Award, Golden Globe en BAFTA.