De makers van Stranger Things hebben toegegeven dat er een foutje zit in het vierde seizoen van de serie. Matt en Ross Duffer zeggen in een interview met Variety dat ze de verjaardag van hun personage Will Byers waren vergeten.

In de tweede aflevering van het vierde seizoen van de Netflix-serie zien kijkers camerabeelden die een van de personages maakt. Daarop is te zien dat het 22 maart is. In het tweede seizoen van de show, dat in 2017 uitkwam, werd duidelijk dat Will op 22 maart jarig is.

Fans grapten op sociale media dat iedereen in de serie de verjaardag van Will was vergeten, inclusief zijn moeder Joyce (Winona Ryder).

"Het eerlijke antwoord is dat we net als de andere personages de verjaardag van Will zijn vergeten", zegt Matt Duffer. Hij legt uit dat schrijvers als George R.R. Martin (Game of Thrones) en Stephen King mensen inhuren om dit soort details te checken.

"Dat hebben wij niet gedaan, en dat hebben we dus wel nodig. Mijn geheugen is niet best, maar we houden van Will en we willen niet dat mensen denken dat we niet van Will houden omdat we zijn verjaardag waren vergeten."

Van het vierde seizoen van Stranger Things zijn tot nu toe zeven afleveringen verschenen. De laatste twee zijn vanaf 1 juli op Netflix te zien.