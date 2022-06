Julia Garner is de favoriet voor de rol van Madonna in een biografische film die de zangeres zelf gaat regisseren. Goed ingevoerde bronnen vertellen aan Variety dat de Inventing Anna-actrice de rol al is aangeboden.

Garner, die in Inventing Anna Anna Delvey speelde, zou gekozen zijn uit een flink aantal kandidaten. Haar zou al een contract zijn aangeboden. Het team van de actrice buigt zich nu over de contracten, zegt een bron.

De biopic gaat over de eerste jaren van Madonna's lange muzikale carrière en volgt de zangeres terwijl ze zich ontwikkelt tot een controversiële popicoon. Filmstudio Universal heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de film zal uitkomen.

De precieze tijdlijn voor de opnames is ook nog niet bekend, net als de rest van de cast. Madonna heeft wel diverse keren gedeeld dat ze aan het script werkte.