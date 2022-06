Sony gaat het meest recente boek van Dolly Parton verfilmen. De countryster schreef Run, Rose, Run samen met James Patterson. Ook Reese Witherspoon is bij het project betrokken.

Witherspoon is een van de producenten met haar eigen bedrijf Hello Sunshine. De actrice werkte recent nog met Sony samen aan de verfilming van een ander boek en blijkbaar is dat bevallen, schrijft The Hollywood Reporter. Parton en Patterson produceren zelf ook mee.

Run, Rose, Run kwam in maart van dit jaar uit en gaat over een jonge vrouw die naar Nashville vertrekt om daar aan haar muziekcarrière te werken. Daar ontmoet ze een muzikaal icoon, zoals in de synopsis van het boek staat, die haar onder haar hoede neemt.

Bij het boek kwam ook een album, waarop Parton de beschreven verhalen voorziet van originele nummers. Die muziek zal hoogstwaarschijnlijk terugkomen in de film.