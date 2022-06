De Japanse regisseur Naomi Kawase wordt ervan beschuldigd dat ze zowel in 2015 als in 2019 een medewerker fysiek heeft aangevallen. Het Japanse magazine Shukan Bunshun onthulde volgens The Hollywood Reporter dat de filmmaker een medewerker een gezwollen gezicht bezorgde door hem te slaan.

Kawase, die in haar carrière al meerdere grote prijzen won tijdens het filmfestival van Cannes en er ook al eens in de jury zat, zou in 2019 op de set van de film True Mothers een regieassistent in de buik hebben geschopt.

De assistent zou haar hebben aangeraakt om haar erop attent te maken dat er iets was misgegaan bij een shot, waarna ze tegen hem schreeuwde en geweld gebruikte. De filmcrew stapte na het incident op. Kawase schreef in een reactie op het artikel op haar website dat het voorval intern is afgehandeld.

Het magazine onthulde vervolgens ook een incident uit 2015 waarbij een werknemer op het kantoor van het bedrijf van Kawase door haar werd aangevallen. Ze zou een man tegen de grond hebben geslagen en nog meer klappen hebben uitgedeeld toen hij al op de grond lag. Andere werknemers zouden tijdens het voorval het kantoor uit zijn gevlucht. Toen ze terugkeerden, was het gezicht van de werknemer zichtbaar gezwollen. De werknemer, die meteen ontslag nam, bevestigt in het Japanse tijdschrift dat het voorval heeft plaatsgevonden, maar wil er verder niets over loslaten.

De documentaire Tokyo 2020 Side A van Kawase over de Olympische Spelen van afgelopen zomer ging afgelopen week in Japan in première. De film behaalde tegenvallende bezoekcijfers. Het is niet duidelijk of dit te maken heeft met de controverse rondom de regisseur. Een tweede deel van de documentaire moet volgend jaar verschijnen.