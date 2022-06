Actrice Neve Campbell is niet te zien in de zesde Scream-film. De Canadese maakte maandag bekend dat zij en de producenten het niet eens konden worden over haar salaris voor het komende deel in de horrorfilmreeks.

"Als vrouw heb ik tijdens mijn carrière extreem hard moeten werken om mijn waarde te bepalen, zeker als het op Scream aankwam. Ik vond dat het aanbod dat ik kreeg niet weergaf hoeveel ik heb bijgedragen aan de franchise", aldus de 48-jarige in een statement.

"Het was een hele moeilijke beslissing om afscheid te nemen. Aan al mijn Scream-fans: ik hou van jullie. Jullie hebben me altijd zo ongelooflijk gesteund. Ik zal altijd dankbaar blijven voor jullie en voor wat deze franchise me heeft gebracht in de afgelopen 25 jaar."

De eerste Scream kwam uit in 1996. Campbell speelde Sidney Prescott, een tiener die doelwit werd van de mysterieuze seriemoordenaar Ghostface. De film was een succes en werd onder meer geprezen om de satire: de personages in de film bespreken tijdens de vele moorden alle clichés uit het genre, de zogenoemde slasherfilm.

De zesde film moet in 2023 uitkomen.