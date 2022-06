De makers van Ted Lasso zijn er bij het schrijven van het derde seizoen van de voetbalcomedy van uitgegaan dat het de laatste afleveringen van de serie zijn. Dat bevestigt een van hen, acteur Brett Goldstein, in een interview met The Times.

Goldstein, die in de serie te zien is als oud-voetballer Roy Kent, antwoordt op de vraag of het derde seizoen van Ted Lasso het laatste is: "Zo schrijven we het wel. Het was altijd de planning om drie seizoenen te maken." Vervolgens grap hij: "Spoileralert: iedereen gaat dood."

Het lijkt erop dat Goldstein in zijn antwoord ruimte laat voor een nieuw Ted Lasso-project. Deadline speculeert al over de Britse traditie om kerstspecials te maken van series. Onder meer Downton Abbey, Doctor Who en Call the Midwives maakten meerdere speciale uitzendingen voor de feestdagen.

Ted Lasso gaat over de Americanfootballcoach Ted Lasso (gespeeld door Jason Sudeikis) die wordt ingehuurd om de professionele Engels voetbalclub AFC Richmond te coachen, hoewel hij geen enkele voetbalervaring heeft. De serie kreeg de afgelopen twee jaar veel lof en een hoop prijzen.

Seizoen 3 deels opgenomen in Amsterdam

Ethan Hunt en schrijver Joe Kelly verzonnen de serie pakweg twintig jaar geleden, toen zij deel uitmaakten van het comedygezelschap Boom Chicago en in Amsterdam woonden en speelden. Zij verzonnen als eerbetoon aan Amsterdam ook het Nederlandse personage Jan Maas, de botste speler van het team. Die rol wordt gespeeld door de Nederlandse acteur David Elsendoorn.

Een deel van het derde seizoen is opgenomen in Amsterdam. De cast en crew waren onlangs een week in Nederland en traden toen ook op in comedyclub Boom Chicago.