Paramount Pictures is aangeklaagd door de familie van een journalist die jaren terug een artikel schreef dat als inspiratie diende voor de film Top Gun. De filmproducent zou voor de vervolgfilm Top Gun: Maverick niet opnieuw de nodige rechten hebben gekocht voor het verhaal. Paramount zelf stelt dat de claims ongegrond zijn en zegt zich krachtig voor de rechter te zullen verdedigen.

Het gaat om Shosh Yonay en Yuval Yonay. Ze wonen in Israël en zijn respectievelijk de weduwe en zoon van Ehud Yonay. Hij schreef in 1983 in een tijdschrift een artikel met de naam Top Guns, dat ging over het leven van Amerikaanse straaljagerpiloten. De makers van de originele film uit 1986 hadden zich laten inspireren door dat verhaal. Destijds zou Yonay daar ook voor zijn betaald.

De erven van de journalist willen nu onder meer een schadevergoeding. Hoeveel geld ze verwachten, is niet duidelijk. Volgens Amerikaanse vakbladen heeft Top Gun: Maverick na twee weekenden in de Verenigde Staten al bijna 300 miljoen dollar opgeleverd. Het is daarmee officieel commercieel gezien de succesvolste film van acteur Tom Cruise in de VS ooit. Ook in Nederland breekt Top Gun 2 records.