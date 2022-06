Bioscopen en filmtheaters hebben op eerste pinksterdag, afgelopen zondag, een recordaantal bezoekers getrokken sinds de start van de coronapandemie eind februari 2020. In totaal brachten 189.263 mensen een bezoek aan een bioscoop of filmtheater.

"Duidelijk is dat de bezoekers in grote aantallen de weg terug hebben gevonden naar de bioscopen en filmtheaters en uitgestelde blockbusters als Top Gun: Maverick en Jurrasic World: Dominion", meldt de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF).

De top 5-films gedurende eerste pinksterdag waren volgens de vereniging Top Gun: Maverick, Jurrasic World: Dominion, The Bad Guys, Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Marokkaanse bruiloft.

De bioscopen mochten afgelopen februari weer de deuren openen. Sindsdien zijn bioscopen en filmtheaters door 9,4 miljoen mensen bezocht, meldt de NVBF.