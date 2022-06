Dermot Mulroney heeft een rol bemachtigd in de nieuwe film Scream 6, melden Amerikaanse media.

De acteur speelt een rechercheur die in aanraking komt met overlevenden van de zogeheten Woodsboromoorden uit de vorige delen.

Mulroney had in de jaren negentig veel rollen in romantische comedy's als My Best Friend's Wedding en The Wedding Date. De 58-jarige acteur was de laatste twintig jaar vooral te zien in televisieseries, zoals Friends, Crisis en Shameless.

De Scream-films spelen zich af in de fictieve plaats Woodsboro, waar met regelmaat moorden worden gepleegd. De dader draagt een masker dat is geïnspireerd op het beroemde schilderij De Schreeuw van Edvard Munch.

Na het succes van het vijfde deel van de horrorreeks werd besloten nog een vervolg te maken. Scream 5 was een doorstart van de serie na het overlijden van regisseur Wes Craven, de maker van de eerste vier films.

In het zesde deel keert een aantal overlevenden uit de vorige delen terug. Het plot van de film is nog onduidelijk. Scream 6 zou in maart 2023 in de bioscopen te zien moeten zijn.