Een hof van beroep in New York heeft donderdag de veroordeling van Harvey Weinstein voor verschillende zedenmisdrijven bevestigd. Een vijftal rechters oordeelde dat er bij de veroordeling in 2020 geen fouten zijn gemaakt. De zeventigjarige oud-filmproducent moet zijn straf van 23 jaar daarom blijven uitzitten, melden Amerikaanse media.

De verdediging van Weinstein had beroep aangetekend tegen de veroordeling. De advocaten waren van mening dat de rechter onrechtmatig had gehandeld. Ze waren het onder meer niet eens met het aanhalen van incidenten uit het verleden waarvoor Weinstein nooit veroordeeld was. Daar ging het panel van rechters niet in mee.

De voormalige filmproducent werd in 2020 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar. Weinstein was schuldig bevonden aan aanranding van een productieassistente in 2006 en de verkrachting in 2013 van een vrouw die een loopbaan als actrice nastreefde.

Weinstein zit momenteel in de Twin Towers Correctional Facility in Los Angeles, waar hij wacht op een proces wegens andere seksuele vergrijpen.