Na de première van Marokkaanse bruiloft stromen de recensies binnen. De nieuwe film van Johan Nijenhuis, de koning van de romantische comedy, gaat over Yasmine. De jonge vrouw droomt ervan een succesvolle advocaat te worden, maar haar familie vindt het belangrijker dat ze eindelijk gaat trouwen. Wat vinden critici van de film?

Algemeen Dagblad - drie sterren

"Samen met initiatiefnemer en coscenarist Mina El Hannaoui bewijst Nijenhuis dat niet elke Nederlandse film binnen dit genre hoeft te kampen met het marktconforme juk van formule, ondraaglijke lichtheid en bordkartonnen socialemediasterren die een specifiek publiek aantrekken. Complexe, multiculturele thema's horen evengoed thuis in een liefdesfilm. Graag zelfs. Hier verschijnen bovendien geen 'excuus-Marokkanen' als bijfiguren, straatcriminelen, voetballers of rappers."

"De prima biculturele cast speelt hier compromisloos de hoofdrol als doodgewone, biculturele Nederlander; van de bezorgde ouders, de zich altijd overal mee bemoeiende familie, de jonge carrièrevrouw en haar al even moderne vriendinnen, tot de jongemannen van allerlei pluimage. Veelal zijn het herkenbare en positieve rolmodellen. Het werd tijd!"

de Volkskrant - drie sterren

"De achtergrond mag dan een beetje anders zijn, natuurlijk draait Marokkaanse bruiloft gewoon om de vraag wie voor Yasmine de ware is. De chirurg, of toch die automonteur die nota bene verdacht wordt van diefstal? Terwijl haar vader een huis in Marokko ontwerpt met zeven extra slaapkamers ('voor de kleinkinderen'), zoekt Yasmine naar een manier om haar hart te volgen zonder haar omgeving te kwetsen."

"Wie het cynisch bekijkt, kan zeggen dat Nijenhuis zijn gebruikelijke prefab-romantiek inkleurt met exotische details. Maar daarvoor is Marokkaanse bruiloft te levendig, te rijk aan geestige personages, te goed geacteerd ook. Vooral hoofdrolspeelster Soumaya Ahouaoui is een verademing als romantisch heldin: ze zet Yasmine overtuigend neer als ambitieus, koppig én inschikkelijk. Het maakt alle verwikkelingen net verrassend genoeg."

NRC - twee sterren

"Marokkaanse bruiloft bevestigt Marokkaanse vooroordelen. Zo zijn alle Hollandse vriendinnen van heldin Yasmine hersenloze blonde sletjes die met de eerste de beste vent in bed duiken; op een feestje kan Yasmine er gratis één cadeau doen aan een bronstig neefje. 'Kazen' zijn hypocriete graaiers of vrekkige tokkies die zich op een Hollandse bruiloft in bevlekte T-shirts op plastic bordjes vol borrelnootjes, frituur en augurken storten. Gelukkig zorgen Marokkaanse dames dan nog voor enig decorum in de vorm van een bruidsjurk en bruidstaart."

"Je kunt wijzen op het soms rammelende script, de reclamefilmerij, de houterige mise-en-scène, de bordkartonnen personages, het vlakke acteren, de clichés. Maar dit is frituur, geen gastronomie. Nijenhuis is ook een competente no-nonsense regisseur die met simpele, vaak platte trucs de vaart erin houdt. Zijn na-druk-ke-lijke stijl vindt bijna altijd zijn publiek. Ik ben benieuwd welke markt dit product aanboort."

De Telegraaf - 2,5 sterren

"Johan Nijenhuis schuwt geen cliché om zijn kijkers aan het zwijmelen te krijgen. (...) Hij deelde de regie met Mina El Hannaoui, om zo vooroordelen over vrouwen en moslims van een authentieke kant te benaderen. Dat lukt helaas minder goed dan het vergelijkbare Meskina van vorig jaar. Marokkaanse bruiloft volgt grotendeels het sjabloon dat we al in 1.001 romcoms tegenkomen."

"Een speelduur van bijna twee uur, inclusief uitgesponnen crisismomenten, voelt dan te lang. Maar gezegd moet worden dat de casting helemaal op orde is. Vooral hoofdrolspeelster Soumaya Ahouaoui blijkt in haar bioscoopdebuut een ontdekking."

