Acteur Wart Kamps en cabaretière Tineke Schouten maken deze zomer hun opwachting in het derde deel van de filmreeks Bon Bini Holland. Ook dj Tony Junior, actrice Loes Schnepper en modellen Robin Holzken en Summer de Snoo hebben een gastrol in de comedy.

In de derde Bon Bini Holland-film wordt fastfoodrestaurant F.C. Kip overgenomen door een Amerikaanse keten. Het personeel vertrekt daarom naar New York, maar eenmaal daar lopen de zaken toch weer anders dan gedacht. De film is opgenomen in New York, Curaçao, Duitsland en Nederland.

De hoofdrol in Bon Bini Holland 3 is opnieuw weggelegd voor Jandino Asporaat. Net als in de vorige delen is hij ook nu te zien als verschillende personages, waaronder Robertico, Judeska en Gerrie.

Asporaat is daarnaast bij de filmreeks betrokken als scenarist en producent. Andere hoofdrollen zijn er voor onder anderen Alpha Oumar Barry, Sergio Romero IJssel en Phi Nguyen.

De film draait vanaf 30 juni in de Nederlandse bioscopen.