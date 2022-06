Rachel Zegler gaat een hoofdrol spelen in The Ballad of Songbirds and Snakes, een prequel van The Hunger Games. De actrice, bekend als Maria in de vorig jaar verschenen remake van West Side Story, neemt de rol van Lucy Gray Baird op zich.

"Als je Suzannes boek (de films zijn gebaseerd op de boekenreeks van Suzanne Collins, red.) leest, komen Lucy Grays emotionele intelligentie, fysieke behendigheid en krachtige, vastberaden zangstem naar voren. Rachel belichaamt al die vaardigheden - ze is de perfecte keuze voor onze Lucy Gray", stelde president Nathan Kahane van filmstudio Lionsgate in een verklaring.

The Ballad of Songbirds and Snakes is een prequel, die zich dus afspeelt voor het verhaal van de eerste vier The Hunger Games-films. Het verhaal draait om het personage Coriolanus Snow, ver voordat Snow de tirannieke president van Panem wordt (zoals hij in de eerste vier films te zien is).

Tom Blyth zal de jonge Snow spelen. Eerder werd al bekend dat de film net als zijn voorgangers wordt geregisseerd door Francis Lawrence.

De film, die op Collins' gelijknamige boek The Ballad of Songbirds and Snakes is gebaseerd, komt uit op 17 november 2023.