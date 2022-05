Het vierde seizoen van Stranger Things is sinds de première op vrijdag massaal bekeken op Netflix. Volgens vakblad Variety keken abonnees van de streamingdienst in het eerste weekend 287 miljoen uur van de nieuwe reeks afleveringen. Dat is een record.

Het vorige record voor een Engelstalige serie stond op naam van Bridgerton. Het tweede seizoen daarvan werd in het eerste weekend in totaal 193 uur bekeken. De Zuid-Koreaanse serie Squid Game en de Spaanse serie La casa de papel zijn de best bekeken niet-Engelstalige series.

De eerste zeven afleveringen van het vierde seizoen van Stranger Things staan sinds vrijdag online. De laatste twee volgen op 1 juli.

Stranger Things speelt zich af in de jaren tachtig en gaat over een groep tieners die strijdt tegen bovennatuurlijke wezens. De serie is geïnspireerd door het werk van onder anderen Steven Spielberg en Stephen King.