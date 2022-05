De makers van de Star Wars-serie Obi-Wan Kenobi staan volledig achter actrice Moses Ingram. De Amerikaanse, die de rol van Reva speelt, heeft tal van racistische berichten ontvangen sinds de eerste afleveringen werden uitgebracht op Disney+.

De makers van de serie hebben zich nu in een verklaring uitgesproken tegen die berichten.

"We zijn er trots op Moses Ingram te verwelkomen in de Star Wars-familie", is onder meer te lezen. "Er bestaan meer dan twintig miljoen verschillende soorten in het Star Wars-universum, kies er niet voor een racist te zijn".

De zwarte actrice deelde via Instagram een aantal screenshots van racistische berichten die zij heeft ontvangen. In een video vertelde Ingram dat ze honderden van zulke berichten heeft gekregen.

De eerste afleveringen van de Star Wars-serie verschenen op 27 mei.