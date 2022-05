Regisseur Cary Joji Fukunaga, onder meer bekend van de James Bond-film No Time To Die, is beschuldigd van ongepast gedrag op de set. Meer dan tien ingewijden vertellen aan muziekblad Rolling Stone over grensoverschrijdend gedrag tegen jonge actrices.

Eerder deze maand deelden enkele actrices zelf al soortgelijke verhalen op sociale media.

Anonieme bronnen vertellen nu in muziekblad Rolling Stone onder meer dat de 44-jarige regisseur jonge actrices seksuele poses liet uitvoeren terwijl hij foto's maakte. Dat deed hij tijdens de opnames van de aankomende serie Masters of the Air.

Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij jonge vrouwen manipuleerde en lastigviel. Daarnaast zou hij zijn macht hebben misbruikt om met ze te kunnen daten en seks met ze te hebben.

Fukunaga ontkent via zijn advocaat alle beschuldigingen van wangedrag. "Er is niets fouts aan om een vriendschap of romantische relatie, met wederzijdse instemming, met vrouwen na te streven", zegt zijn advocaat.