De liveactionversie van de film Pinocchio gaat op 8 september in première. Dat heeft streamingdienst Disney+ dinsdag bekendgemaakt.

Pinocchio, met Tom Hanks in de rol van houtbewerker Geppetto, zal vanaf 8 september exclusief bij Disney+ te zien zijn.

Naast de premièredatum deelde Disney ook een fragment van de trailer van de film, waarin naast Hanks ook rollen zijn weggelegd voor onder meer Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt en Keegan-Michael Key.

Pinocchio gaat over een houtbewerker die een houten pop maakt die tot leven komt en een eigen leven gaat leiden. Net als in de klassieker uit 1940 is ook in de liveactionversie van Disney een krekel te zien als het geweten van Pinocchio. De film introduceert ook een nieuw personage, de zeemeeuw Sofia.

Disney brengt de komende jaren meer liveactionfilms uit. Behalve Pinocchio zijn ook De kleine zeemeermin en Peter Pan en Wendy aangekondigd.