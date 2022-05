Costa, Verliefd op Ibiza en De Beentjes van Sint Hildegard: Johan Nijenhuis is al jaren niet weg te denken uit de filmwereld. Toch heeft de regisseur nog altijd het gevoel dat hij zichzelf moet verdedigen. Zijn films worden in recensies vaak onderuitgehaald, maar het grote publiek blijft komen.

In gesprek met AD zegt Nijenhuis dat hij vecht voor het romcomgenre, omdat hij ervan houdt. "Het gevoel dat ik me altijd een beetje moet verdedigen, is omdat vanuit de artistieke hoek de aanval op de publieksfilm vaker te horen is dan andersom."

Om die reden blijft de filmmaker lid van de Nederlandse Academy: hij wil het gesprek blijven voeren met andere makers. "Neem het Nederlands Filmfestival, dat is zo'n mooie etalage. Maar we moeten moeite blijven doen de gemiddelde bioscoopbezoekers daarbij te betrekken. Anders verdwijnt de belangstelling. Er gaat altijd zo veel geld heen, dat vind ik anders niet eerlijk."

De laatste jaren is Nijenhuis iets andere films gaan maken. "Ik maakte voorheen best lawaaierige films, daar wilde ik wel eens in doorgalopperen. Nu ben ik minder geneigd alles voor de kijker in te vullen. Die mag soms ook best zelf nadenken over wat er in de personages allemaal omgaat."

De 54-jarige Nijenhuis zit ruim twintig jaar in het vak en hoopt dat hij in die tijd een betere maker is geworden. "Het belangrijkste is dat je meegaat in de tijd. De hobbels in een romcomverhaal moeten eigentijdser. Simpele verhaaltjes als: knappe jongen versiert keurig meisje na het verliezen van een weddenschap, dat kan in deze tijd echt niet meer."