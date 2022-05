Een autodealer werd in 2019 als filmset voor een HBO-miniserie gebruikt en brandde toen volledig af. Omwonenden klagen nu producent HBO aan omdat ze vinden dat HBO nalatig is geweest. Ze zouden nog steeds negatieve gevolgen ondervinden van de brand.

De brand vond plaats op de set van de miniserie I Know This Much Is True in mei 2019. Tijdens de opnames ging een autodealer die als filmlocatie werd gebruikt in vlammen op. Door de brand zouden bewoners in de buurt van de filmset zijn blootgesteld aan schadelijke gifstoffen en kankerverwekkende stoffen en bovendien zijn hun huizen beschadigd.

Het productieteam en HBO zouden daarnaast te weinig hebben gedaan om de locatie te herstellen. In rechtbankdocumenten die TMZ in handen kreeg, staat dat de bewoners spreken van een "onbedekte en onverminderde puinhoop" die schadelijk is voor de gezondheid.

De aanklagers stellen fysieke en emotionele schade te hebben opgelopen en daar nog altijd last van te hebben. Ze stellen HBO verantwoordelijk voor de brand en willen miljoenen aan schadevergoeding zien.

I Know This Much Is True verscheen in 2020 op HBO. De televisieserie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Wally Lamb. Mark Ruffalo (foto) speelt twee rollen, de tweelingbroers Dominick en Thomas Birdsey.