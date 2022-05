Tom Cruise heeft met zijn langverwachte vervolg op de film Top Gun uit 1986 wereldwijd een grote hit te pakken. De actiefilm, waarin hij voor de tweede keer het personage Maverick vertolkt, is dit weekend wereldwijd de best bezochte bioscoopfilm, zo melden verschillende Amerikaanse media.

In de VS stevent Top Gun: Maverick, zoals de film heet, af op een nieuw record voor Memorial Weekend, het laatste weekend van mei. Dit record staat nu op naam van het derde deel van Pirates of the Caribbean. Deze film leverde in 2007 in het vijf dagen durende vakantieweekend 153 miljoen dollar op.

Ook in Nederland breekt Top Gun: Maverick records. Distributeur Universal Pictures laat zondag weten dat Cruise in Nederland de beste openingsdag van 2022 op zijn naam heeft gezet. Dit record stond op naam van de Marvel-film Doctor Strange, die begin mei op de eerste dag 572.000 euro opbracht. De distributeur kan nog geen definitieve cijfers voor het hele weekend geven.

Het langverwachte vervolg beleefde vorige week de Europese première op het filmfestival van Cannes. In Top Gun: Maverick krijgt de rebelse piloot van zijn oude maatje Iceman (Val Kilmer), inmiddels generaal, een speciale opdracht om een jonge lichting vliegeniers te trainen voor een heel bijzondere en gevaarlijke missie. Een van de jonge piloten is Bradley 'Rooster' Bradshaw (Miles Teller), de zoon van zijn overleden beste vriend Goose.