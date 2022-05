Jodie Foster is te zien in het vierde seizoen van True Detective. Ze speelt een van de hoofdrollen in de serie van HBO, zo melden verschillende Amerikaanse media.

In maart werd bekend dat de HBO-serie een vierde seizoen krijgt. De serie gaat over twee detectives in Alaska die een zaak rond de verdwijning van zes onderzoekers proberen op te lossen. Foster speelt een van de twee agenten. De andere castleden zijn nog niet bekend.

Elk seizoen van True Detective volgt twee andere detectives in een andere zaak. De eerste reeks werd in 2014 uitgezonden en daarin hadden Matthew McConaughey en Woody Harrelson de hoofdrollen. Het tweede seizoen volgde in 2015 met Colin Farrell en Rachel McAdams‎.



In 2019 zond HBO het derde seizoen uit met Mahershala Ali en Stephen Dorff als de twee detectives die een vermissingsmysterie moeten oplossen.

Jodie Foster kreeg eerder grote bekendheid met een rol als detective: in 1991 speelde ze een FBI-rechercheur in Silence of the Lambs.