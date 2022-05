Na een pauze van bijna drie jaar gaat vrijdag het verhaal van Stranger Things weer verder. De populaire Netflix-serie, over een groep kinderen die in de jaren tachtig kwade krachten bestrijdt, wordt redelijk enthousiast ontvangen door de internationale pers. Toch klinkt vanuit verschillende hoeken ook kritiek op het volgepakte verhaal van Matt en Ross Duffer.

NRC - 3 sterren

"De bedenkers, broers Matt en Ross Duffer, compenseren de lange afwezigheid door uit te pakken met het grootste en meest spectaculaire seizoen tot nu toe. Die aanpak gaat wel ten koste van de oorspronkelijk charme."

"Sommige elementen werken nog steeds: de scènes met overblijvers in Hawkins, onder wie de guitige Dustin en de ietwat chaotische Robin, werken het best. Hier zijn ook de beste grappen en de leukste popculturele verwijzingen te vinden (de muziek van Kate Bush speelt een belangrijke rol)."

"Helaas gaat de vaart er tijdens andere momenten te vaak uit: vooral de ontwikkelingen met Hopper zijn traag en frustrerend. Gelukkig komt het seizoen uiteindelijk in een hogere versnelling. In de zevende aflevering gaan alle remmen los en worden we eraan herinnerd waarom de serie zo'n sensatie werd."

Rolling Stone - geeft geen sterren

"De Duffer-broers zouden zeker niet de eerste makers zijn die te zelfgenoegzaam zijn in latere seizoenen. Met een serie waarvan Netflix vrijwel zeker weet dat de meeste kijkers alles zullen zien, zorgen langere afleveringen voor meer kijkminuten en wordt het algoritme van de streamingdienst alleen maar blijer."

"Maar misschien is het wel veel minder slinks dan dat. Misschien zijn de Duffers wel te verliefd geworden op alle mensen die ze hebben verzonnen, en kunnen ze hen niet meer loslaten. Stranger Things is zo groot geworden dan ze het zelf niet meer volledig in de hand hebben."

"Het is hoe dan ook fijn om Stranger Things weer terug te zien, zeker de gedeeltes die zich in Hawkins afspelen. Maar het was fijner geweest om niet door alle andere scènes heen te hoeven ploegen."

The Wrap - geeft geen sterren

"Heel weinig van dit seizoen speelt zich af op school, wat een wijze keuze is aangezien de meeste castleden inmiddels op studenten lijken. Millie Bobby Brown is jonger gemaakt voor flashbackscènes, maar de computeranimatie heeft daarbij soms wel een griezelig klooneffect."

"Horrorfans zullen visuele knipogen naar Shutter Island, The Silence of the Lambs en zelfs de dodelijke slaapverlamming van Freddie Krueger herkennen."

"Ondanks de lengte is het eerste deel van dit vierde seizoen een epische kijkbeleving, maar wel een onevenwichtige. De reeks vindt zijn basis in latere afleveringen, waarin de gaten uit Elevens verleden worden ingevuld en de dodelijkste schurk uit de serie aan ons wordt geïntroduceerd. Daarmee ontstijgt de serie de gebruikelijke horrorelementen en vertelt ze een hele eigen geschiedenis."

Empire - 4 sterren

"Hoewel de serie soms te drukbevolkt lijkt te zijn, blijft vooral het meeslepende comfort en charisma van deze wereld hangen. De heldere, kleurrijke cameravoering, de sterke chemie en de uitgestrekte mysteries in Scooby Doo-stijl zijn allemaal weer aanwezig en goed uitgevoerd."

"Het niveau wordt zelfs een stukje hoger met extra filmmakersflair, die vooral zichtbaar is in vloeiende en indrukwekkende camerabewegingen, en de toevoeging van tijdloze thema's, zoals de nasleep van de Vietnamoorlog en de toenemende agressie tijdens de Koude Oorlog."

"Als je op zoek bent naar het grotere plan voor het vijfde en laatste seizoen: dat komt nog niet aan het licht. Maar dat maakt deze reis er niet minder interessant op."

