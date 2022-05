Jude Law gaat een belangrijke rol spelen in de nieuwe Star Wars-serie Skeleton Crew. Het verhaal speelt zich af na de gebeurtenissen in Return of the Jedi, meldt Vanity Fair vrijdag.

De hoofdrollen in de nieuwe serie, die in 2023 op Disney+ moet verschijnen, worden gespeeld door vier kinderen. Ze zijn verdwaald en proberen hun eigen planeet terug te vinden. Welke rol Law precies op zich neemt, is nog onduidelijk.

Skeleton Crew wordt geregisseerd door Jon Watts, die grote bioscoopsuccessen had met de laatste drie Spider-Man-films. Het recentste deel uit die serie, No Way Home, heeft inmiddels ruim 1,8 miljoen dollar (1,67 miljoen euro) opgebracht.

De nieuwe serie wordt omschreven als een mix tussen de jeugdklassieker The Goonies en de fantasyserie Stranger Things. "De hoofdrollen worden gespeeld door vier kinderen, maar het is geen kinderserie", vertelt scenarist Christopher Ford.

"Ik vind het leuk om Star Wars via kinderen net vanuit een ander perspectief te benaderen", legt Ford verder uit. "Op die manier zie je het universum door een ander paar ogen."

Disney+ bracht eerder al de Star Wars-series The Mandalorian en The Book of Boba Fett uit, die zich ook afspeelden na het verhaal uit Return of the Jedi. Vrijdag verschijnt ook Obi-Wan Kenobi, waarin Ewan McGregor zijn oude rol als 'jedi' weer oppakt. Die reeks speelt zich af na de gebeurtenissen in Revenge of the Sith.