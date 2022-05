Het Verenigd Koninkrijk gaat acteur Kevin Spacey vervolgen voor het aanranden van drie mannen. Volgens de Britse politie gaat het om in totaal vier aanklachten.

De 62-jarige acteur wordt daarnaast vervolgd voor seksueel contact met penetratie zonder toestemming.

De tenlasteleggingen volgen op een door de politie uitgevoerd onderzoek. De vermoedelijke aanrandingen zouden tussen 2005 en 2008 hebben plaatsgevonden in Londen en in 2013 in het westen van Engeland.

Spacey is de afgelopen jaren meermaals beschuldigd van seksueel wangedrag en aanranding. Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd, zoals de zaak met een inmiddels overleden masseur. Maar het onderzoek in Londen liep nog.