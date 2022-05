Het Verenigd Koninkrijk gaat acteur Kevin Spacey vervolgen voor het aanranden van drie mannen. Volgens de Britse politie gaat het om in totaal vier aanklachten.

De 62-jarige acteur wordt daarnaast vervolgd voor seksueel contact met penetratie zonder toestemming.

De tenlasteleggingen volgen op een door de politie uitgevoerd onderzoek. De vermoedelijke aanrandingen zouden tussen 2005 en 2008 hebben plaatsgevonden in Londen en in 2013 in het westen van Engeland.

Spacey is de afgelopen jaren meermaals beschuldigd van seksueel wangedrag en aanranding. Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd, zoals de zaak met een inmiddels overleden masseur. Maar het onderzoek in Londen liep nog.

De beschuldigingen van seksueel misbruik zorgden ervoor dat de acteur in 2017 moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie House Of Cards. Daarin speelde Spacey president Frank Underwood, de hoofdrol van de serie. Hij won twee Oscars in zijn carrière. Spacey kreeg de filmprijzen voor zijn rollen in The Usual Suspects (1995) en American Beauty (1999).

De laatste filmklus van de acteur was een rol in Billionaire Boys Club uit 2018. De film werd slecht ontvangen. Het afgelopen jaar werkte Spacey aan zijn comeback op het witte doek. Zo speelt hij in onder meer de films Peter Five Eight, L'uomo che disegnò Dio en Gateway to the West die dit jaar moeten uitkomen.