Alle grootheden van de filmwereld komen eind mei in Zuid-Frankrijk samen. In Cannes vindt daar al decennia het belangrijkste en meest prestigieuze filmfestival ter wereld plaats. Zaterdagavond worden de prijzen uitgereikt. Wat maakt dit filmfestival nou zo bijzonder?

Doet het filmfestival van Cannes ergens een belletje rinkelen maar heb je eigenlijk geen idee wat het precies is? Dan ben je zeker niet de enige. In tegenstelling tot andere grote Europese festivals - zoals die van Berlijn, Rotterdam en Venetië - is Cannes alleen toegankelijk voor filmprofessionals. Ben je benieuwd naar de veelbelovende titels die er te zien zijn, dan moet je simpelweg wachten tot ze in normale roulatie gaan.

Toch genereert dit festival elk jaar veel aandacht. Niet in de laatste plaats omdat de rode loper wordt overspoeld door grote filmsterren. Zo zijn er dit jaar competitiefilms waar Viggo Mortensen, Anne Hathaway en Anthony Hopkins in meespelen. Tom Cruise en Tom Hanks kwamen langs voor premières buiten de officiële competitie, waardoor het festivalprogramma extra elan krijgt.

Drukke agenda voor filmindustrie

De filmwereld is zeker niet alleen in Cannes om gezien te worden. Met de hele industrie op één plek, is er veel ruimte om zaken te doen. In de Franse kustplaats stikt het van de netwerkborrels en feestjes, in paviljoens langs de boulevard of op luxejachten in de haven. Journalisten rennen rond van films naar interviews. Niet alleen om er meteen over te schrijven, maar ook om verhalen in voorraad te hebben wanneer de titel bij ons in de bioscoop verschijnt.

Overdag is het vooral druk in de immense kelder van het festivalpaleis. Daar komen duizenden makers samen om nieuwe titels te kopen of verkopen. Zulke markten vind je op meer filmfestivals, maar Cannes heeft de grootste ter wereld. Distributeurs uit uiteenlopende landen proberen in korte tijd hun slag te slaan. Zo kocht Netflix onlangs de Emily Blunt-thriller Pain Hustlers en lijkt ook de Roemeense competitiefilm R.M.N. goede zaken te doen.

Laatstgenoemde titel hoort bij de kanshebbers voor een Gouden Palm, de hoofdprijs die zaterdagavond wordt uitgereikt. Die competitie zit deze editie - misschien nog wel meer dan gebruikelijk - vol met klinkende namen uit de arthouse-wereld. Je kunt er vergif op innemen dat deze films de komende maanden nog veel vaker opduiken. Palm-winnaars zoals Amour, The Tree of Life en Parasite deden het de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook goed bij de Oscars, die pas het jaar erna werden uitgereikt.

Cannes kent nog veel meer beroemde winnaars. Titels die inmiddels iconische klassiekers zijn geworden, zoals La dolce vita, Taxi Driver, Apocalypse Now, Barton Fink en Pulp Fiction, begonnen allemaal met een Gouden Palm. Gek is het dus niet dat veel regisseurs die prijs graag in hun kast hebben staan. Hoewel er ook genoeg voorbeelden te vinden zijn van winnaars die wereldwijd minder zijn blijven hangen.

Publieke relletjes

Door alle aandacht die de filmindustrie trekt, zijn er ook altijd publieke relletjes. Van activisten die op de boulevard hun statement maken tot een regisseur die wordt verbannen omdat hij sympathie voor Hitler toont. Diezelfde filmmaker, Lars von Trier, mocht in 2018 toch weer meedoen en schokte het publiek direct met een reeks moordpartijen in The House That Jack Built.

Ook dat is Cannes. Elk jaar zit er wel een film bij die stof doet opwaaien, vaak vanwege expliciet geweld of seks. Soms klinkt er boegeroep door de zaal of verschijnen er nieuwsberichten over kijkers die zijn weggelopen of flauwgevallen. Wat uiteraard ook weer handig is voor de publiciteit. Net als een minutenlange staande ovatie, die overigens eerder regel dan uitzondering is aan de Franse Côte d'Azur.

De organisatie van het festival voert veranderingen maar mondjesmaat door. Sinds de eerste officiële editie in 1946 wordt film vooral als kunst gezien, die op een groot doek in een donkere zaal moet worden beleefd. Streamingtitels kunnen een plek in de hoofdcompetitie dus schudden, hoe goed ze ook zijn. Zo moest Netflix-film Roma in 2018 uitwijken naar het Filmfestival van Venetië, waar hij de hoofdprijs won. Later volgden er nog tien Oscar-nominaties.

Zaterdagavond zijn er 21 kanshebbers, die de afgelopen maanden zorgvuldig door de organisatie zijn geselecteerd. Een negenkoppige jury, met acteurs en regisseurs uit verschillende landen, bepaalt uiteindelijk wie er wint. Prijzen zijn er in verschillende categorieën, met naast de Palme d'Or ook een Grand Prix; in feite de op één na beste film van het festival.

Dit jaar dingen er twee films van Vlaamse makers mee naar de hoofdprijs. Een Nederlander zul je niet op het podium zien. Paul Verhoeven maakte in 2021 kans met zijn historische drama Benedetta en deed eerder ook mee met de thriller Elle; beide Frans gesproken films. De laatste Nederlandse titel die in de hoofdcompetitie draaide, was Alex van Warmerdams Borgman in 2013.

De slotceremonie van Cannes begint zaterdag om 20.30 uur. Het prijzengala wordt live uitgezonden op France 2 en is ook te volgen via de officiële website.