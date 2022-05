Na de première van Top Gun: Maverick stromen de recensies binnen. De film is het vervolg op de film Top Gun uit de jaren tachtig en heeft opnieuw Tom Cruise in de hoofdrol. Lees hieronder wat er in de kranten over de film wordt geschreven.

Algemeen Dagblad - vier sterren

"Cruise weigert zijn rol als actieheld over te dragen aan een volgende generatie, zo blijkt uit het vervolg op de monsterhit Top Gun. De beroemde Amerikaan mag dan 59 zijn, een sneue ouwe vent weigert hij te worden. Als Pete 'Maverick' Mitchell zien we hem halverwege de film in zijn nieuwe mentorrol een potje shirtloos ravotten met zijn veel jongere teamgenoten op het strand. Verdomd als het niet waar is: zijn sixpack is nog even indrukwekkend als die van zijn welpjes. En als het aankomt op vliegen, zal hij uiteraard mooi ook zelf achter die stuurknuppel plaatsnemen."

"Dat het origineel uit 1986 hier grotendeels wordt overtroffen, is ook weer niet zo'n verrassing. Wie de klassieker nog eens aanzet, ziet een ernstig gedateerde film. Een fossiel uit vervlogen tijden. Het is eigenlijk een schaamteloos stukje Amerikaanse luchtmachtpropaganda en een vooral in dramatisch opzicht lege huls. Er staat heel lang zo weinig op het spel dat je bij het herzien stiekem smacht naar de sterfscène van Mavericks mattie Goose. Dan gebeurt er tenminste wat. Ook de chemie met de knappe instructeur Charlie (Kelly McGillis, die we niet terugzien) blijkt met terugwerkende kracht nogal tegen te vallen. De beroemde seksscène ontstijgt nauwelijks de softerotische kitsch."

De Telegraaf - vier sterren

"Don Simpson en Tony Scott leven inmiddels niet meer, maar Jerry Bruckheimer en Tom Cruise sloegen voor Top Gun: Maverick de handen ineen en vroegen regisseur Joseph Kosinski (Oblivion) de stuurknuppel te hanteren van dit vervolg, waarin Pete Mitchell door zijn oude rivaal Iceman (Val Kilmer) wordt behoed voor ontslag. In plaats daarvan moet de geboren marinepiloot een eliteclubje van veel jongere collega's klaarstomen voor een gevaarlijke missie in een niet nader genoemd buitenland. Met als complicerende factor dat één van deze piloten (Miles Teller) de zoon van Goose is, Mavericks beste vriend die in Top Gun omkwam tijdens een gezamenlijke trainingsvlucht."

"Hun gespannen verhouding en Mavericks twijfels over zichzelf en de op handen zijnde missie leveren de emotionele munitie, zijn geflirt met een oude liefde (Jennifer Connelly) zorgt voor wat romantiek, de macho concurrentiestrijd tussen de piloten - onder wie dit keer ook een vrouw - is geregeld goed voor een glimlach in het verder wat magere verhaal. Maar het zijn de adembenemend in beeld gebrachte vlieg- en vechtscènes, met Cruise als middelpunt, die je in Top Gun: Maverick op het puntje van je stoel houden, meer nog dan bij het origineel. Sensationeel goed gedaan."

150 Bekijk hier de nieuwe trailer van Top Gun met Tom Cruise

De Volkskrant - drie sterren

"Joseph Kosinski, die het regiestokje overnam van wijlen Tony Scott, verhult niet waar zijn film op leunt: nostalgie. De camera glijdt langs dat bekende oude leren vliegjasje, de spiegelzonnebril en Kawasaki-motor. Het is 36 jaar later, al zie je dat niet af aan hoofdrolspeler en bijna-zestiger Tom Cruise."

"Maar binnen de algehele over-de-topsignatuur van het nieuwe avontuur worden de uiterst voorspelbare plotwendingen toch ook - of juist - amusant. Maverick mag nu een wat sympathiekere held zijn; dat gaat Cruise goed af. De romantiek, met oude vlam en admiraalsdochter Penny (Jennifer Connelly), is nog steeds bijzaak, maar de piloot lijkt er toch iets meer met zijn hoofd bij. En zodra Top Gun: Maverick de lucht ingaat, voor een potje vliegtikkertje of het glorieuze echte werk, kan de film wedijveren met de spectaculaire actie van het origineel."

