Anthony Hopkins gaat de rol van de Oostenrijkse neuroloog Sigmund Freud vertolken in een nieuwe film. De regisseur van de film is Matt Brown. Amerikaanse media maakten bekend dat de film Freud's Last Session gaat heten.

Freud's Last Session is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk en vertelt over de laatste jaren van het leven van de grondlegger van de psychoanalyse (1856-1939). Zoals de titel al doet vermoeden gaat de film over de laatste sessie van Freud.

De arts heeft auteur C.S. Lewis uitgenodigd voor een gesprek over onder meer het bestaan van God en hun relaties met hun geliefden. In de film zijn "verleden, heden en fantasie" met elkaar verweven.

Brown is onder meer bekend van The Man Who Knew Infinity. Hij vindt Freud's Last Session een "belangrijk" verhaal om te vertellen. "We leven in een tijd die zo gepolariseerd is en waarin iedereen vastzit in zijn eigen groep, zonder dat er een echte dialoog wordt gevoerd", zegt Brown.

"Ik wil een film maken voor alle doelgroepen, die emotioneel is, mensen doet nadenken en creatief is. Een film die de grote vragen stelt en onderzoekt wat de kern is van menselijkheid: liefde, geloof en sterfelijkheid."

De opnames van Freud's Last Session gaan dit najaar van start. Wanneer de film verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.