De originele castleden van de realityshow Jersey Shore zijn boos over de plannen van MTV voor een nieuwe versie. Ze vinden dat de zender de eerste serie en hun inspanningen uitmelkt.

DJ Pauly D, Mike 'The Situation' Sorrentino, Nicole 'Snooki' Polizzi en Jenni 'JWoww' Farley hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht waarin ze hun kritiek op de zogenoemde reboot kenbaar maken.

"Als cast die een noodlijdende zender een kans gaf, hebben wij onze kwetsbaarste momenten op televisie laten zien. We hebben alles gegeven in de laatste dertien jaar, zijn een familie geworden en stellen nog altijd ons leven open voor de rest van de wereld", staat in de verklaring. "Dus begrijp alsjeblieft dat wij niet achter een nieuwe versie staan die onze show, ons harde werk en onze authenticiteit zal exploiteren."

De originele castleden deelden de boodschap tegelijkertijd op Instagram. De vier sluiten af met de oproep naar hun eigen spin-off Jersey Shore: Family Vacation te kijken en de hashtag #WeAreJerseyShore.