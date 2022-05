Riverdale stopt na het zevende seizoen, meldt Deadline donderdag. De zesde reeks van de dramaserie, die wordt gemaakt door de Amerikaanse zender CW en in Nederland op Netflix te zien is, wordt momenteel in de Verenigde Staten uitgezonden.

Het slot zal in 2023 op televisie te zien zijn.

De serie, die van start ging in 2017, volgt het leven van scholier Archie Andrews (KJ Apa) en zijn vrienden in de kleine stad Riverdale. Achter het perfecte plaatje waar het stadje prat op gaat, gaan een aantal duistere geheimen schuil. Zo wordt er een medescholier vermoord en blijkt de dader al die tijd tussen de bewoners te hebben geleefd.

De hoofdrollen worden vertolkt door onder anderen Lili Reinhart, Cole Sprouse en Vanessa Morgan. Ook de in 2019 overleden acteur Luke Perry speelde een rol in de serie. Na zijn onverwachte dood werd er in een speciale aflevering stilgestaan bij zijn overlijden.