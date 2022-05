De hele wereld is al bekend met superheldenfilms, maar hoe vertaal je die naar een fysieke ervaring? In Disneyland Paris is de afgelopen jaren hard gewerkt om bezoekers mee te kunnen nemen in het Marvel-universum. Het resultaat, de Avengers Campus, opent op 20 juli in het Walt Disney Studios Park. "We hebben onze ziel en zaligheid hierin gestopt", vertelt artistiek directeur Beth Clapperton aan NU.nl.

Peter Parker (de echte naam van Spider-Man) helpen om een ramp met duplicerende robots te voorkomen, of als superheld met een achtbaan het universum in worden geschoten: het zijn twee van de attracties die binnenkort openen in het Franse pretpark.

Dankzij een investering van 2 miljard euro in 2018 breidt het Walt Disney Studios Park de komende jaren fors uit. Het eerste resultaat daarvan is de Marvel Avengers Campus. Het themaland, dat in Los Angeles al geopend is, heeft verschillende attracties rondom superhelden. Sommige worden rechtstreeks overgenomen uit de Verenigde Staten, andere zijn alleen in Parijs te vinden.

"Een paar jaar geleden begonnen we al te discussiëren over hoe we de wereld van Marvel naar iets fysieks konden vertalen", vertelt de ontwerper. "Je begint dan met de basisprincipes; het zijn altijd epische verhalen met een menselijke kern. We wilden daarbij een plek verzinnen die de Avengers gemaakt konden hebben."

"Het verhaal is nu dat zij een wereld met meer helden willen. Via hun campus hopen ze nieuwe superhelden te ontdekken en trainen. Daarbinnen moest het om kernprincipes gaan, zoals optimisme en de kracht van samenwerken. Qua uiterlijk hebben we de bioscoopfilms aangehouden en de stripverhalen meer losgelaten."

Verhaal samenpersen tot een paar minuten

Clapperton vertaalt vaker films naar attracties. Zo werkte ze eerder aan de attractie die op de Pixar-film Ratatouille was gebaseerd. "Je begint met een verhaal en perst dat samen tot een ervaring die vier of vijf minuten duurt. Dat is nooit hetzelfde als een film van anderhalf uur. Je moet het dus ontleden en aanscherpen."

"Intussen bedenk je ook vast hoe je je attractie wil gaan insteken. Wordt het iets waar je fysiek in rondloopt, krijg je filmbeelden te zien? Je zoekt naar stukjes gereedschap om het verhaal te vertellen."

Beth Clapperton werkt in Disneyland Paris aan nieuwe attracties. Beth Clapperton werkt in Disneyland Paris aan nieuwe attracties. Foto: Walt Disney Imagineering Paris

'Net zo krachtig als film'

Het proces waarin een film wordt vertaald naar een attractie duurt jaren, legt Clapperton uit. "Ik begon aan dit project in november 2018, maar een kleiner team was er al een jaar eerder mee begonnen. Het hele proces is op te delen in drie gedeeltes. Na een conceptfase waarin je je fantasie de vrije loop laat, wordt alles ontworpen met driedimensionale tekeningen, om vervolgens de echte productie te starten. Die drie fases duren ongeveer even lang."

Aangezien er in het filmuniversum al heel veel bedacht is, moest Clapperton zich ook binnen gebaande paden bewegen. Voelt ze zich daar niet door geremd? "Zeker niet", reageert ze.

"Integendeel. Hoe rijker het Marvel-universum wordt, hoe meer manieren wij vinden om een verhaal te vertellen. Als je iets filmisch naar een fysieke wereld vertaalt, kom je soms wel fysieke beperkingen tegen. We hebben bijvoorbeeld geen filmtrucage om iemand te laten vliegen, dus als imagineers gebruiken wij andere trucs. Ook daarin heb je dus veel creatieve mogelijkheden om een verhaal te vertellen. Dat vind ik net zo krachtig als film."