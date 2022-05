De hele cast van de romantische comedy Fuck de liefde is vanaf vrijdag terug voor een vervolg, op één persoon na. Omdat zijn agenda het eind 2021 niet toeliet, haakte Thijs Römer af voor de rol van Jim. Géza Weisz neemt zijn plek in de Netflix-film over. "We konden er allebei wel om lachen", vertelt Weisz aan NU.nl.

"Ik sprak Thijs er toevallig pas even over", begint Weisz. "Hij is natuurlijk blond en lang, dat ben ik - helaas voor mij - niet. Qua uiterlijk ben ik dus misschien niet de eerste aan wie je zou denken. Oorspronkelijk zou ik een andere rol in deze film gaan spelen, maar toen werd ik gevraagd om Thijs te vervangen."

"We kunnen het heel goed met elkaar vinden, dus ik denk niet dat hij er verder wakker van heeft gelegen. Alsof ik nu het grote gevaar ben dat al z'n rollen gaat afpakken, haha."

Weisz denkt niet dat de rolwisseling veel commotie zal opleveren. "Het tweede deel van de film is weer een nieuw en opzichzelfstaand verhaal, dus ik verwacht dat we er wel mee wegkomen. Ik vond het in ieder geval heel leuk om de rol van Jim te mogen vertolken."

'Ik herken mezelf wel in Jim'

In Fuck de Liefde 2 is Weisz te zien als levensgenieter, die na een lange wereldreis tot het besef komt dat hij zijn relatie een nieuwe kans wil geven. Lisa (Bo Maerten) staat echter niet meteen te trappelen. "Jim wil vrij onbevangen en zorgeloos in het leven staan", vertelt Weisz. "Maar nu begint hij in te zien dat hij niet meer gelukkig wordt van dat rondfladderen. Daar herken ik mezelf ook wel in."

"Het heeft bij mij lang geduurd totdat ik in een volwassen relatie terechtkwam", gaat Weisz verder. "Als je zo'n liefde wilt aangaan, laat je daar ook een ander leven voor los. Voor die overgave krijg je heel veel terug, maar dat is voor mij wel een leerproces geweest. Inmiddels heb ik vier jaar een gelukkige relatie en heb ik dat onrustige bestaan achter me gelaten."

Weisz werkte de afgelopen tijd vaker samen met Netflix. Onlangs was hij te zien in de internationale documentaireserie Voices of Liberation en later dit jaar verschijnt de Nederlandse actiefilm The Takeover. "Als acteur hunker ik er natuurlijk wel altijd naar om in een bioscoopfilm te spelen", vertelt hij. "Maar ik ben ontzettend gelukkig dat streamingdiensten zoveel te bieden hebben. Het geeft veel kansen, ook om buiten Nederland gezien te worden."