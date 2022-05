Oscarwinnaars Jamie Foxx en Robert De Niro zijn binnenkort te zien in de nieuwe actiefilm Tin Soldier, meldt entertainmentwebsite Deadline woensdag. Ook Scott Eastwood en John Leguizamo spelen mee.

Tin Soldier gaat over een militair genaamd The Bokushi, gespeeld door Foxx. Hij verzamelt honderden veteranen om zich heen en richt daarmee een machtige militaire club op.

De overheid probeert de militaire sekte via militair Emmanuel Ashburn (De Niro) en The Bokushi's oude volgeling Nash Cavanaugh (Eastwood) te infiltreren. Cavanaugh heeft bovendien een rekening met zijn voormalige leider te vereffenen. The Bokushi ontnam hem alles, waaronder de liefde van zijn leven.

De plannen voor de actiefilm zijn redelijk onder de radar gebleven, maar volgens Deadline gaan de opnames volgende week in Griekenland van start. Brad Furman, die onder meer de videoclip van What Do You Mean? van Justin Bieber regisseerde, heeft de regie in handen. Hij schreef samen met Jess Fuerst ook het script.